Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldız futbolcularına gelen teklifleri tek tek değerlendiren Cimbom'da sürpriz bir karar alındı. Galatasaray Terim'in "Kesinlikle vazgeçilmez" dediği futbolcu için 25 milyon Euro'luk karara imza attı. İşte detaylar...
29 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Diagne için Suudi Arabistan takımları devreye girerken, Belhanda için de nabız yoklanmaya başlandı.

Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

3 futbolcuyu kadrosuna katan Aslan'da yıldız futbolculara da teklifler gelmeye başlıyor.

Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Sezona Luyindama'nın bonservisini alarak eksi 6 milyon Euro'da başlayan Galatasaray'da yeni transferler satılacak oyunculardan gelen bonservis ücretleriyle yapılacak.

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