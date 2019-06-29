Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldız futbolcularına gelen teklifleri tek tek değerlendiren Cimbom'da sürpriz bir karar alındı. Galatasaray Terim'in "Kesinlikle vazgeçilmez" dediği futbolcu için 25 milyon Euro'luk karara imza attı. İşte detaylar...

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





