Galatasaray'da 25 milyon Euro'luk karar!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldız futbolcularına gelen teklifleri tek tek değerlendiren Cimbom'da sürpriz bir karar alındı. Galatasaray Terim'in "Kesinlikle vazgeçilmez" dediği futbolcu için 25 milyon Euro'luk karara imza attı. İşte detaylar...
29 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.
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Diagne için Suudi Arabistan takımları devreye girerken, Belhanda için de nabız yoklanmaya başlandı.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor.
3 futbolcuyu kadrosuna katan Aslan'da yıldız futbolculara da teklifler gelmeye başlıyor.
Sezona Luyindama'nın bonservisini alarak eksi 6 milyon Euro'da başlayan Galatasaray'da yeni transferler satılacak oyunculardan gelen bonservis ücretleriyle yapılacak.