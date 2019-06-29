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Galatasaray yıldız futbolcuyu göndermek için formül arıyor
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer bombaları bir bir patlıyor. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bazı oyuncuları da takımdan göndermek için formül arıyor. 1.5 yıllığına kiralanan yıldız futbolcuya takımdan ayrılması için 600 bin Euro teklif edildi. İşte ayrıntılar...
29 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Güncelleme: 29.06.2019 10:46
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Gelecek sezon Fatih Terim ile yeniden şampiyonluğa yürümek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda transfer bombaları patlamaya devam edecek gibi görünüyor.
Cimbom, yeni oyuncuları açıklarken bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Diagne ve Belhanda'nın ederini bulmaları halinde satılmasına sıcak bakıyor.
Marcao'ya gelen teklifleri de değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan yıldız futbolcu ile de yollarını ayırmak istiyor.