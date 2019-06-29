Galatasaray yıldız futbolcuyu göndermek için formül arıyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer bombaları bir bir patlıyor. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bazı oyuncuları da takımdan göndermek için formül arıyor. 1.5 yıllığına kiralanan yıldız futbolcuya takımdan ayrılması için 600 bin Euro teklif edildi. İşte ayrıntılar...

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:46 Güncelleme: 29.06.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





