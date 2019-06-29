Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve geçtiğimiz yıl forma şansı bulan genç yıldız oyuncu Yunus Akgün'e İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio talip oldu. İtalyan kulübü, Yunus için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ocak ayında Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya gönderen Galatasaray'da altyapıdan yetişen bir başka isim Yunus Akgün için talipler gelmeye devam ediyor.
LAZIO TRANSFER ETMEYE HAZIR
Ocak ayında Belçika ekibi Anderlecht'in ilgisini üzerine çeken Yunus Akgün, şimdi de Serie A ekiplerinden Lazio'nun yakın markajına girdi. Calciomercato'da yer alan habere göre; Lazio, 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibi, genç futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon Euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun adı İtalyan ekibiyle daha önce de anılıyordu.
Geride kalan sezonda Galatasaray A Takım formasını 20 resmi maçta terleten Yunus Akgün, 5 gol atıp 3 asist yaptı.
- 29.06.2019
- Güncelleme: 29.06.2019 10:24
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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