Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Haberleri Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri

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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri

gelişmesi... 'ın altyapısından çıkan ve geçtiğimiz yıl forma şansı bulan genç yıldız oyuncu 'e 'nın köklü kulüplerinden Lazio talip oldu. İtalyan kulübü, Yunus için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ocak ayında Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya gönderen 'da altyapıdan yetişen bir başka isim için talipler gelmeye devam ediyor.

LAZIO TRANSFER ETMEYE HAZIR

Ocak ayında Belçika ekibi Anderlecht'in ilgisini üzerine çeken Yunus Akgün, şimdi de Serie A ekiplerinden Lazio'nun yakın markajına girdi. Calciomercato'da yer alan habere göre; Lazio, 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, genç futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon Euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun adı İtalyan ekibiyle daha önce de anılıyordu.

Geride kalan sezonda Galatasaray A Takım formasını 20 resmi maçta terleten Yunus Akgün, 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Jimmy Durmaz Galatasaray yolunda | Video haber

  1. 29.06.2019
  2. Güncelleme: 29.06.2019 10:24
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