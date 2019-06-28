HaberlerGaleriAli Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen... Son dakika transfer haberleri
Ali Koç'un bombası elinde patladı! Galatasaray resmen... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'nin hayalini kurduğu isim Galatasaray'a! Sarı kırmızılılarda son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti. Transfer operasyonu ve Şampiyonlar Ligi kadro yapılanması kapsamında Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalar devam ediyor. Bir yandan takıma katılacak isimler ile ilgili çalışmalar sürerken Galatasaray'a sürpriz bir transfer hamlesi yapıldı. İşte Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun transferi ile ilgili son dakika gelişmesi...
28 Haziran 2019 Cuma 16:12
Güncelleme: 28.06.2019 16:15
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Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlıyor...
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Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, kadro derinliği yüksek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray yönetimi, sezona bomba gibi girdi.
Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan, Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini bitiren Aslan durmuyor...
Süper Lig'in son şampiyonu gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi için geniş ve iddialı bir kadro kurma peşinde...