Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. İlk olarak Vedat Muriqi'yi transfer ederek hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Malang Sarr'ın menajerini İstanbul'a getirdi. Fransız oyuncunun sarı-lacivertlilerin stoper listesinde ilk sırasında yer aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 39 maça çıkan Malang Sarr, 1 asistlik bir performans sergiledi.