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Haberler Fenerbahçe Malang Sarr'ın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da

Malang Sarr'ın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Malang Sarr transferi için resmi adımları atıyor. Fransız stoperin menajeri, sarı-lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 15:02 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 15:23
Malang Sarr'ın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. İlk olarak Vedat Muriqi'yi transfer ederek hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Malang Sarr'ın menajerini İstanbul'a getirdi. Fransız oyuncunun sarı-lacivertlilerin stoper listesinde ilk sırasında yer aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 39 maça çıkan Malang Sarr, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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