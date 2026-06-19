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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada Kosovalı yıldızın 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 17:22
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in transferini resmen açıkladı. Kosovalı oyuncu, Kadıköy ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı...

'Ailemize yeniden hoş geldin Vedat Muriqi'

Kulübümüz, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.

1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde Başkanımız Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin de yer aldı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Çağlar: İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık

İmzaların atılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Çağlar, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.

Vedat Muriqi: Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz

2019/2020 sezonunda da Çubuklu formayı terleten yeni transferimiz Vedat Muriqi ise, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." şeklinde konuştu.

Vedat Muriqi'ye 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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