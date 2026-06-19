2022 yılında Fransa ekibi Lille'den Roma'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, son dönemdeki istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvenini kazanmayı başardı.

Yönetimin de oyuncunun takımda kalmasını istediği ve yeni kontrat konusunda olumlu bir sürecin yaşandığı ifade edildi.