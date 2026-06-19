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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Son dakika haberi: Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli sağ bek Zeki Çelik için son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Milli oyuncunun Roma'dan gelen son tekliften sonra sözleşme imzalamak üzere olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:24
Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen milli futbolcu Zeki Çelik hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Zeki Çelik kariyerine AS Roma'da devam etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Serie A temsilcisinin, başarılı sağ bekin sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği ve taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

2022 yılında Fransa ekibi Lille'den Roma'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, son dönemdeki istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvenini kazanmayı başardı.

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Yönetimin de oyuncunun takımda kalmasını istediği ve yeni kontrat konusunda olumlu bir sürecin yaşandığı ifade edildi.

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Mevcut sözleşmesinin geleceği açısından kritik bir dönemece giren Zeki Çelik'in, kısa süre içinde Roma ile yeni sözleşmeye imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Bu gelişme, milli oyuncunun adı son günlerde Galatasaray ile anılırken transfer ihtimalinin zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu

Zeki Çelik, geride kalan sezonda 45 maçta görev alırken 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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