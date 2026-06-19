Galatasaray'da son dakika Zeki Çelik gelişmesi! Anlaşma duyuruldu
Son dakika haberi: Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli sağ bek Zeki Çelik için son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Milli oyuncunun Roma'dan gelen son tekliften sonra sözleşme imzalamak üzere olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:24
2022 yılında Fransa ekibi Lille'den Roma'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, son dönemdeki istikrarlı performansıyla teknik heyetin güvenini kazanmayı başardı.
Yönetimin de oyuncunun takımda kalmasını istediği ve yeni kontrat konusunda olumlu bir sürecin yaşandığı ifade edildi.
Mevcut sözleşmesinin geleceği açısından kritik bir dönemece giren Zeki Çelik'in, kısa süre içinde Roma ile yeni sözleşmeye imza atmasının beklendiği kaydedildi.
Bu gelişme, milli oyuncunun adı son günlerde Galatasaray ile anılırken transfer ihtimalinin zayıfladığı şeklinde yorumlandı.
Zeki Çelik, geride kalan sezonda 45 maçta görev alırken 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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