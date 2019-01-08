UEFA kararlarına takılan ve mali yapısını bir türlü düzeltemeyen Galatasaray, yıldız oyuncularıyla yollarını ayırmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak yine Dursun Özbek döneminde transfer edilen Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine gönderdi. Bu satıştan 10 milyon 250 bin dolar kasasına koyan Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.



GİDEN GİDENE



UEFA'nın finansal kriterleri nedeniyle dengeli hareket etmek zorunda olan sarı- kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon euro geliri kasasına koydu. Ciddi bir küçülmeye gitmek zorunda kalan Galatasaray, bu sürede Ndiaye, Bruma, Rodrigues, Gomis, Cavanda, Podolski, Semih ve Carole'ün satışından, Cenk'in ise kiralanmasından gelir sağladı.

EN YÜKSEK NDIAYE



Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin satışından aldı. Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Stoke City ekibine gönderildi. Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi bu sezon başında 750 bin euro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı.





RODRİGUES ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ



Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bedelle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi, Hollandalı futbolcunun transferi için Galatasaray'a 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, alacağı yaklaşık 9 milyon euro'nun yüzde 20'sini ise Gary Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a verecek. Bu da gelirinin 7.2 milyon euro'ya düşmesi anlamına geliyor.



MAICON SIRADA



Yönetım, daha önce alınan oyuncuları elinden çıkararak kulübü rahatlatmaya çalışırken Maicon da satılması beklenilen isimler arasında. Gönderdiği oyuncuların yerini bir türlü doldurmayı başaramayan Mustafa Cengiz yönetimi, tecrübeli oyuncu için Brezilya ve Arap takımlarıyla görüşüyor.



BRUMA'DAN 13 MİLYON



Ndiaye'den sonra en yüksek gelir Armindo Bruma'nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin euro verdi.





HEDEFLERİNDEN KOPTU



Sürekli kadrosundan ödün veren Galatasaray, bu nedenle beklentileri de karşılayamaz oldu. Ligde 5. sırada yer alan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nin en kolay grubundan da çıkmayı başaramadı.



BORÇLAR AZALMADI



53 milyon euro'luk transfer geliri, şampiyonluk ve Devler Ligi'nden gelen paralara rağmen Galatsaray'ın borcunda gözle görülür bir azalma olmazken futbolcu alacakları da giderek birikiyor. Bu durumda yönetimden transfer bekleyen taraftarların tepkisini çekiyor.



MUĞDAT VE ÖMER TUTMADI



Dursun Özbek döneminin takımı şampiyonluğa taşıyan transferlerini paraya çeviren yönetim, buna karşılık bu isimlerin yerlerini dolduramadı. Bu sezon başında kadroya katılan Muğdat Çelik ve Ömer Bayram takıma katkı sağlayamadı.



SERDAR AZİZ VE EREN KADRO DIŞI



Galatasaray'da gönderilen isimler arasına Serdar Aziz ve Eren Derdiyok da eklendi. Performansları yeterli bulunmayan bu iki oyuncudan takım bulunması istendi. Ancak bu iki oyuncunun yerinin halen doldurulamamış olması da taraftarları oldukça endişelendiriyor.