Gomis transferi tamam! Gomis Al Hilal'de – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    transferi tamam! Gomis 'de

    Gomis transferi tamam! Gomis Al Hilal'de

    Taraftarın sevgilisi Bafetimbi , ’dan ayrılıyor. ’in son gol kralı Bafetimbi Gomis’in Galatasaray macerası bitti. Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldız için ekibi ile 6.5 milyon euro’ya anlaştı. Gomis de yıllık 6 milyon euro alacak

    Geçen sezon attığı goller ve sempatik tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarların kalbinde taht kuran Bafetimbi , 'ın Al Hilal takımına oldu. Fransız futbolcu için dün 'a gelen Suudi yetkililer, 'dan ayrılmaya çok da sıcak bakmayan Gomis'i yıllık 6 milyon euro teklif ederek ikna etti. Transferi bitirmekte oldukça kararlı görünen Suudi temsilcisi ardından da Four Seasons Otel'de Galatasaray transfer komitesi ile masaya oturdu.

    Galatasaray geçen sezon ligde 29 gol atan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için 10 milyon euro talep ederken temsilcilerinin, ilk etapta 4 milyon, ardından 5.5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Kıran kırana süren pazarlıkların ardından iki takımın 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı kaydedildi. Suudi Arabistan'da transfer dönemi bugün sona erdiği için resmi açıklamanın da bugün yapılacağı kaydedildi. BU sezon takımın başına Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus'u getirip, transferde Omar Abdulrahman ve Andre Carrillo gibi iki önemli ismi daha kazandıran Al Hilal'in Gomis'e görkemli törenle imza attıracağı öğrenildi.



    VEDA GİBİ PAYLAŞIM
    Gomis'in 'dan yaptığı paylaşım veda mesajı olarak yorumlandı. Gomis'in paylaştığı videoda tercüman 'in Sneijder, Drogba ve Burak Yılmaz gibi takımdan ayrılan futbolcuların formasını astığı odasına Gomis'in forması da eklendi. Fransız golcü, "Mert Çetin'in müzesinde yer aldığım için mutluyum" mesajıyla videoyu paylaştı.



    HEM AĞLARIM HEM GİDERİM
    Dün İstanbul'a dönen ve A Spor ekibinin görüntülediği yıldız, oldukça moralsizdi. Galatasaray, Göztepe maçının ardından 2 gün izin yaparken Gomis de fırsattan istifade 'nın yolunu tuttu. Dün öğle saatlerinde İstanbul'a dönen başarılı futbolcuyu, A Spor muhabiri Emre Kaplan karşıladı. Moralsiz ve üzgün görünen Gomis, Kaplan'ın, "Galatasaray'dan ayrılıyor musun?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Al Hilal'le yapılan görüşmelerin iletilmesi üzerine de, "Ben buradan antrenmana gidiyorum. Görüşmelerle ilgili bir bilgim yok" ifadesini kullandı.

    Savaş ÇORLU
    1. 23.8.2018
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