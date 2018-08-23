Taraftarın sevgilisi Bafetimbi Gomis, Galatasaray’dan ayrılıyor. Süper Lig’in son gol kralı Bafetimbi Gomis’in Galatasaray macerası bitti. Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldız için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 6.5 milyon euro’ya anlaştı. Gomis de yıllık 6 milyon euro alacak
Galatasaray geçen sezon ligde 29 gol atan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için 10 milyon euro talep ederken Al Hilal temsilcilerinin, ilk etapta 4 milyon, ardından 5.5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Kıran kırana süren pazarlıkların ardından iki takımın 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı kaydedildi. Suudi Arabistan'da transfer dönemi bugün sona erdiği için resmi açıklamanın da bugün yapılacağı kaydedildi. BU sezon takımın başına Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus'u getirip, transferde Omar Abdulrahman ve Andre Carrillo gibi iki önemli ismi daha kazandıran Al Hilal'in Gomis'e görkemli törenle imza attıracağı öğrenildi.
VEDA GİBİ PAYLAŞIM
Gomis'in Instagram'dan yaptığı paylaşım veda mesajı olarak yorumlandı. Gomis'in paylaştığı videoda tercüman Mert Çetin'in Sneijder, Drogba ve Burak Yılmaz gibi takımdan ayrılan futbolcuların formasını astığı odasına Gomis'in forması da eklendi. Fransız golcü, "Mert Çetin'in müzesinde yer aldığım için mutluyum" mesajıyla videoyu paylaştı.
HEM AĞLARIM HEM GİDERİM
Dün İstanbul'a dönen ve A Spor ekibinin görüntülediği yıldız, oldukça moralsizdi. Galatasaray, Göztepe maçının ardından 2 gün izin yaparken Gomis de fırsattan istifade Fransa'nın yolunu tuttu. Dün öğle saatlerinde İstanbul'a dönen başarılı futbolcuyu, A Spor muhabiri Emre Kaplan karşıladı. Moralsiz ve üzgün görünen Gomis, Kaplan'ın, "Galatasaray'dan ayrılıyor musun?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Al Hilal'le yapılan görüşmelerin iletilmesi üzerine de, "Ben buradan antrenmana gidiyorum. Görüşmelerle ilgili bir bilgim yok" ifadesini kullandı.
Savaş ÇORLU
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Gomis transferi tamam! Gomis Al Hilal'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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