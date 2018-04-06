Blerim Dzemaili saldırıya uğradı
İtalya Seri A takımlarından Bologna'da forma giyen Galatasaray eski oyuncusu Blerim Dzemaili, antrenman çıkışı birkaç Bologna taraftarının fiziksel saldırısına uğradı.
Kariyerini İtalya Seri A takımlarından Bologna'da sürdüren eski Galatasaraylı oyuncu Blerim Dzemaili, fiziksel saldırıya maruz kaldı.
İsviçreli futbolcu, antrenman çıkışı arabasında taraftarlara imza dağıtırken birkaç kişilik grup Dzemaili'ye fiziksel saldırıda bulundu. İtalya basınından gelen haberlere göre, taraftarlardan gelen yoğun imza talebi üzerine sinirlenen Dzemaili arabasına ilerlediği sırada 3 taraftar ile şiddetli bir şekilde tartışmaya başladı. Bu tartışma sırasında taraftarlardan biri, 31 yaşındaki oyuncuya yumruk savurdu ancak isabet ettiremedi. Bunun üzerine İsviçreli oyuncu derhal arabasına bindi.
Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren kişiler; polis, olay yerine gelmeden ortadan kayboldu.
2017 yılında Bologna'dan ayrılarak ABD MLS takımlarından Montreal Impact'e transfer olan Dzemaili, 2018 yılında İtalyan ekibine geri dönmüştü.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:13
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
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POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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