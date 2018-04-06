Kariyerini İtalya Seri A takımlarından Bologna'da sürdüren eski Galatasaraylı oyuncu Blerim Dzemaili, fiziksel saldırıya maruz kaldı.

İsviçreli futbolcu, antrenman çıkışı arabasında taraftarlara imza dağıtırken birkaç kişilik grup Dzemaili'ye fiziksel saldırıda bulundu. İtalya basınından gelen haberlere göre, taraftarlardan gelen yoğun imza talebi üzerine sinirlenen Dzemaili arabasına ilerlediği sırada 3 taraftar ile şiddetli bir şekilde tartışmaya başladı. Bu tartışma sırasında taraftarlardan biri, 31 yaşındaki oyuncuya yumruk savurdu ancak isabet ettiremedi. Bunun üzerine İsviçreli oyuncu derhal arabasına bindi.

Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren kişiler; polis, olay yerine gelmeden ortadan kayboldu.

2017 yılında Bologna'dan ayrılarak ABD MLS takımlarından Montreal Impact'e transfer olan Dzemaili, 2018 yılında İtalyan ekibine geri dönmüştü.

