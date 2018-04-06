Galatasaray'da Gomis'in de aralarında olduğu 7 oyuncuya talip var – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Galatasaray'da 'in de aralarında olduğu 7 oyuncuya talip var

    Galatasaray'da Gomis'in de aralarında olduğu 7 oyuncuya talip var

    Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray'da futbolcular da her geçen gün değerlerini katlıyor.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:53
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