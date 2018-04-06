Galatasaray'da Gomis'in de aralarında olduğu 7 oyuncuya talip var
Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray'da futbolcular da her geçen gün değerlerini katlıyor.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:53
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Kafada bitirdi
Toplam 4
Yorum
aydın sezon başında ozan tufan ve valbuena ile başladı hoca doğru yoldaydı yantop hastalıgını hoca çok sever m topal atif bu takımı bitirdi
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Bunu sadece F.Bahçe başarır
Toplam 12
Yorum
aydın geçti bor un pazarı
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Bulak umutlu
Toplam 1
Yorum
aydın play ofada kalsan senın takım çıkaramazsın
Galatasaray'da Gomis'in de aralarında olduğu 7 oyuncuya talip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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