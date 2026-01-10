CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbulspor Serikspor karşısında zorlanmadı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Serikspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 16:22
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Serikspor'un sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbul'da yapılan maçta rakibini 3-0 yendi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ferhat Çalar, Orhun Aydın Duran

Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Dk. 46 Skvortsov), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Dk. 77 Emre Nefiz), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Dk. 77 Spasov), Guibero (Dk. 67 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 46 Adeola)

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Dk. 79 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 85 İsa Dayaklı), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 66 Vefa Temel), Mamadou (Dk. 67 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Cham)

Goller: Dk. 5 Mamadou, Dk. 30 Erten Ersu (kendi kalesine), Dk. 64 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Guibero, Dk. 39 Burak Asan, Dk. 84 Sertan Taşqın (Serikspor)

İSTANBUL (AA) -

Kaynak: AA

