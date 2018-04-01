Terim: Çok güzel gol yedik – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Terim: Çok güzel gol yedik

    Terim: Çok güzel gol yedik

    Galatasaray Teknik Direktörü , 'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray Teknik Direktörü , mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Terim, maçtan çok keyif aldığını söyledi.

    İşte Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları:

    Oyuncularımı kutluyorum. Oyun anlayışımı bu kadar iyi anlayan ve uygulayan takımıma ayrı parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. Oyunun 81. dakikasında hala topla oynamak isteyen, vakit geçirmeyen ve kontra yiyen bir takımız. Ben çok keyif aldım bugün oyundan. Çok keyifli bir maç oldu. Çok da güzel bir gol yedik. Oyunumuza yakışan bir gol böyle olmalıydı. Bu maça yakışır bir gol oldu. Bir paragraf da taraftarımıza açmak istiyorum. 50 bin taraftarımız galibiyete katkı yaptı. Yusuf'un ikinci yarıda bir pozisyonu var. Onun dışında çok da pozisyon vermedik. Hep ileride, hep öne oynayan bir takım vardı.Mariano'dan uzun zamandır böyle bir oyun bekliyordum zaten inşallah daha da iyi olacak.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:44
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