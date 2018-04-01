Terim: Çok güzel gol yedik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları:
Oyuncularımı kutluyorum. Oyun anlayışımı bu kadar iyi anlayan ve uygulayan takımıma ayrı parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. Oyunun 81. dakikasında hala topla oynamak isteyen, vakit geçirmeyen ve kontra yiyen bir takımız. Ben çok keyif aldım bugün oyundan. Çok keyifli bir maç oldu. Çok da güzel bir gol yedik. Oyunumuza yakışan bir gol böyle olmalıydı. Bu maça yakışır bir gol oldu. Bir paragraf da taraftarımıza açmak istiyorum. 50 bin taraftarımız galibiyete katkı yaptı. Yusuf'un ikinci yarıda bir pozisyonu var. Onun dışında çok da pozisyon vermedik. Hep ileride, hep öne oynayan bir takım vardı.Mariano'dan uzun zamandır böyle bir oyun bekliyordum zaten inşallah daha da iyi olacak.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:44
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Terim: Çok güzel gol yedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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