Gomis'e rekor teklif!
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve geride kalan 24 haftada attığı 24 golle Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Bafetimbi Gomis'in, Çin'e transfer olabileceği iddia edildi. Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou'nun Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a 20 milyon ödemeye hazır olduğu belirtildi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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