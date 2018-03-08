Gomis'e rekor teklif! – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'e rekor teklif!

    Gomis'e rekor teklif!

    Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve geride kalan 24 haftada attığı 24 golle 'e damga vuran Bafetimbi 'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Attığı gollerle 'i kasıp kavuran Bafetimbi 'in, Çin'e transfer olabileceği iddia edildi. Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou'nun Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a 20 milyon ödemeye hazır olduğu belirtildi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis'e rekor teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN