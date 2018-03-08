Gomis'e rekor teklif!

Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Bafetimbi Gomis'in, Çin'e transfer olabileceği iddia edildi. Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou'nun Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a 20 milyon ödemeye hazır olduğu belirtildi.