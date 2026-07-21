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Haberler Futbol UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, yarın Arnavutluk temsilcisi KF Egnatia ile Slovenya ekibi NK Celje arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında düdük çalacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 17:59
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, yarın Arnavutluk'un KF Egnatia ile Slovenya'nın NK Celje takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Rrogozhine şehrindeki Arena Egnatia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Maçta VAR olarak Michael Fabbri (İtalya), AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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