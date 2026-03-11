CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Kupası kura çekimi CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda? (Çeyrek ve yarı final)

Türkiye Kupası kura çekimi CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda? (Çeyrek ve yarı final)

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) nefesler tutuldu; çeyrek ve yarı final kura çekimi için geri sayım sona erdi. İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda yapılacak dev törenle birlikte Samsunspor, Konyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş gibi seri başı takımların rakipleri belli olacak. Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’un sürpriz eşleşmeler için beklediği kura çekimi, tek maç eleme usulüne göre büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi nereden izlenir? Çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte dev kuranın canlı yayın linki ve detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 13:50
Türkiye Kupası kura çekimi CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda? (Çeyrek ve yarı final)

Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolundaki en kritik dönemeç olan çeyrek ve yarı final kura çekimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kura çekimi, Türkiye'nin spor kanalı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda seri başı takımlar, çeyrek finalde rakiplerini kendi sahalarında ağırlamanın avantajını yaşayacak. Aynı grupta yer alan takımların birbiriyle eşleşemeyeceği bu turda, futbol tutkunları şimdiden dev derbi senaryolarını ve sürpriz eşleşmeleri konuşmaya başladı. İşte kupa yolunda son 8 takımın kaderini belirleyecek kura çekimi detayları...

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek olan kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev organizasyon, A Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler ise A Spor'un resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden kura çekimine ulaşabilecek.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | A SPOR CANLI

Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayın bilgileri!

SERİ BAŞI TAKIMLAR VE RAKİPLERİ

Kura çekiminde takımlar iki torbaya ayrılacak. Seri başı avantajına sahip olan takımlar, bu turdaki maçlarını kendi evlerinde oynama hakkı kazanacak.

  • Seri Başı Takımlar: Samsunspor, Konyaspor, Galatasaray, Beşiktaş.
  • Diğer Takımlar (Muhtemel Rakipler): Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor.

ZTK ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

MAÇ TAKVİMİ: ÇEYREK VE YARI FİNAL NE ZAMAN?

Kura çekimi sonrası netleşecek olan fikstürde maç tarihleri şu şekilde planlandı:

  • Çeyrek Final Maçları: 21-22-23 Nisan 2026
  • Yarı Final Maçları: 12-13-14 Mayıs 2026

Çeyrek finalde tur atlayan takımlar, yarı finalde de tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Yarı finalde ev sahibi takım, yapılacak ek kurayla belirlenecek.

