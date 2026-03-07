CANLI SKOR ANA SAYFA
CANLI | Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 25. hafta, hedefleri birbirinden tamamen farklı iki ekibi karşı karşıya getiriyor. 54 puanla 4. sırada yer alan ve zirve takibinden kopmayan Al Qadsiah, 25 puanla 14. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasındaki mesafeyi korumak isteyen Al Kholood deplasmanına çıkıyor. Al Kholood, ligin ilk yarısında 4-0 mağlup olduğu güçlü rakibine karşı bu kez sahasında sürpriz yaparak alt sıralardan uzaklaşmak niyetinde. Al Qadsiah’ın durdurulamaz hücum hattı mı gülecek, yoksa Al Kholood’un son haftalardaki dirençli oyunu mu puan getirecek? Peki Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 12:45
CANLI | Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Kholood-Al Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al-Hazem Kulüp Stadyumu'ndaki kritik mücadele, Perşembe günü oynanması planlanırken Al Qadsiah'ın uçuşundaki aksaklık nedeniyle bugüne ertelendi. Ev sahibi Al Kholood, son 5 maçında topladığı kritik puanlarla moral bulmuş durumda ve ligde kalma yolunda bu zorlu virajdan en az 1 puan çıkarmayı hedefliyor. Konuk ekip Al Qadsiah cephesinde ise işler kusursuz ilerliyor; ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle 3. sıradaki Al Hilal'i yakalamak istiyor. Ligin ilk yarısında rakibini rahat geçen Al Qadsiah, bu deplasmanda da taktiksel disiplinden taviz vermeden 3 puana uzanma peşinde. İşte Pro Lig'de haftanın merakla beklenen "ertelenmiş" randevusuna dair tüm detaylar...

Al Kholood-Al Qadsiah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Kholood-Al Qadsiah mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Al Kholood-Al Qadsiah MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelini baştan yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Kholood-Al Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Qadsiah karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

