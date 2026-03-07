CANLI | Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Kholood-Al Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al-Hazem Kulüp Stadyumu'ndaki kritik mücadele, Perşembe günü oynanması planlanırken Al Qadsiah'ın uçuşundaki aksaklık nedeniyle bugüne ertelendi. Ev sahibi Al Kholood, son 5 maçında topladığı kritik puanlarla moral bulmuş durumda ve ligde kalma yolunda bu zorlu virajdan en az 1 puan çıkarmayı hedefliyor. Konuk ekip Al Qadsiah cephesinde ise işler kusursuz ilerliyor; ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle 3. sıradaki Al Hilal'i yakalamak istiyor. Ligin ilk yarısında rakibini rahat geçen Al Qadsiah, bu deplasmanda da taktiksel disiplinden taviz vermeden 3 puana uzanma peşinde. İşte Pro Lig'de haftanın merakla beklenen "ertelenmiş" randevusuna dair tüm detaylar...

Al Kholood-Al Qadsiah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Kholood-Al Qadsiah mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Al Kholood-Al Qadsiah MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelini baştan yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Kholood-Al Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Qadsiah karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.