Al Nassr-Neom SC maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede, Al Nassr cephesinde moraller biraz karışık. Hafta içi sakatlanan ve hamstring problemi yaşayan kaptanın yokluğunda, hücum sorumluluğu tamamen diğer yıldız isimlerin omuzlarında olacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 kazandıkları maçın özgüveniyle sahaya çıkacak olan ev sahibi, 10 maçlık galibiyet serisini bozmak istemiyor. Konuk ekip Neom SC ise ligin en istikrarlı orta sıra takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşasalar da, büyük maçlardaki kompakt oyunlarıyla tanınan Neom temsilcisi, Al Nassr'ın eksiklerinden yararlanarak tarihi bir sonuç almanın peşinde. İşte zirve yarışında nefeslerin tutulacağı bu randevuya dair tüm detaylar...

Al Nassr-Neom SC MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Nassr-Neom SC mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Al Nassr-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelini baştan yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Nassr-Neom SC MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Al Nassr-Neom SC karşılaşması Türkiye'deTRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr-Neom SC MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1