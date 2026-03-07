CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Nassr-Neom SC maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 25. hafta, zirveyi doğrudan etkileyecek bir mücadeleye sahne oluyor. 61 puanla 2. sırada yer alan ve Al Ahli ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde olan Al Nassr, 32 puanla 8. sırada bulunan ligin flaş ekibi Neom SC’yi ağırlıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Al Ittihad’ı deviren Al Ahli’nin maç fazlasıyla liderliğe yükselmesiyle birlikte, sahasında kazanarak koltuğu tekrar devralmayı hedefliyor. Öte yandan kadrosunda önemli isimler barındıran Neom SC ise Riyad deplasmanında sürprize imza atarak Avrupa potasına yaklaşmak niyetinde. Al Nassr’ın hücum hattı mı gülecek, yoksa Neom SC’nin direnci mi puan getirecek? Peki Al Nassr-Neom SC maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 12:37
Al Nassr-Neom SC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede, Al Nassr cephesinde moraller biraz karışık. Hafta içi sakatlanan ve hamstring problemi yaşayan kaptanın yokluğunda, hücum sorumluluğu tamamen diğer yıldız isimlerin omuzlarında olacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 kazandıkları maçın özgüveniyle sahaya çıkacak olan ev sahibi, 10 maçlık galibiyet serisini bozmak istemiyor. Konuk ekip Neom SC ise ligin en istikrarlı orta sıra takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşasalar da, büyük maçlardaki kompakt oyunlarıyla tanınan Neom temsilcisi, Al Nassr'ın eksiklerinden yararlanarak tarihi bir sonuç almanın peşinde. İşte zirve yarışında nefeslerin tutulacağı bu randevuya dair tüm detaylar...

Al Nassr-Neom SC MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Nassr-Neom SC mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Al Nassr-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelini baştan yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Nassr-Neom SC MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Al Nassr-Neom SC karşılaşması Türkiye'deTRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr-Neom SC MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

