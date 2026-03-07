CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 25. hafta, köklü bir rekabete ev sahipliği yapıyor. 38 puanla 7. sırada yer alan Al Ettifaq, 25 puanla 13. sırada bulunan ve bu sezon beklentilerin uzağında kalan Al Shabab’ı ağırlıyor. Wv sahibi ekip sahasında kazanarak Avrupa potasına yaklaşmayı hedeflerken; teknik direktör değişikliğiyle toparlanma emareleri gösteren Al Shabab, zorlu deplasmanda galip gelerek tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak niyetinde. İki takımın da taktiksel disipline odaklandığı bu mücadelede gülen taraf kim olacak? Peki Al Ettifaq -Al Shabab maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 12:25
Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadyumu'ndaki zorlu mücadele, her iki ekip için de sezonun geri kalanı adına belirleyici bir nitelik taşıyor. Ev sahibi Al Ettifaq, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti taraftarı önünde telafi etmek isterken, son 3 iç saha maçını kazanmış olmanın verdiği özgüvenle sahaya çıkıyor. Konuk ekip Al Shabab ise, son haftalarda sergilediği dirençli oyunu skora yansıtmakta zorlansa da, deplasmanda kapalı savunmaları açma konusundaki stratejileriyle dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında Riyad'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İşte bu önemli eşleşmeye dair tüm teknik detaylar...

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelini baştan yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'a "teslimiyet" resti | Dubai'de dron alarmı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga 12:58
Süper Lig’de dev derbi Süper Lig’de dev derbi 12:40
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:22
Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga 12:10
Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! 11:51
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! 11:41
Daha Eski
Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! 11:27
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02
Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım 10:44
Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? 10:43