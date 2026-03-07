Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadyumu'ndaki zorlu mücadele, her iki ekip için de sezonun geri kalanı adına belirleyici bir nitelik taşıyor. Ev sahibi Al Ettifaq, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti taraftarı önünde telafi etmek isterken, son 3 iç saha maçını kazanmış olmanın verdiği özgüvenle sahaya çıkıyor. Konuk ekip Al Shabab ise, son haftalarda sergilediği dirençli oyunu skora yansıtmakta zorlansa da, deplasmanda kapalı savunmaları açma konusundaki stratejileriyle dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında Riyad'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İşte bu önemli eşleşmeye dair tüm teknik detaylar...

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelini baştan yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Al Ettifaq-Al Shabab Riyadh karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.