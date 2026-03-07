CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Akhdoud-Al Fayha CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Akhdoud-Al Fayha CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de sezonun son virajına girilirken, 13 puanla 17. sırada yer alan ve ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Al Akhdoud, 27 puanla 12. sırada bulunan Al Fayha ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzerken, bu kritik iç saha maçını kazanarak ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. Öte yandan Al Fayha, deplasmanda alacağı bir galibiyetle alt sıralarla arasındaki puan farkını iyice açıp sezonun geri kalanını daha huzurlu bir tempoda geçirmeyi hedefliyor. Peki Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Al Akhdoud-Al Fayha CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Akhdoud-Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prens Hathloul bin Abdulaziz Spor Şehri Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede, her iki takımın da taktiksel disiplini ön planda olacak. Ev sahibi Al Akhdoud, ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak ve kendi seyircisi önünde 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Konuk ekip Al Fayha ise savunma güvenliğini ön planda tutup hızlı hücumlarla sonuç almayı planladığı bu deplasmandan en az 1 puanla dönerek istikrarını korumak niyetinde. Özellikle duran topların ve fiziksel mücadelenin belirleyici olacağı bu randevuda, iki ekibin de hata yapma lüksü bulunmuyor. İşte bu kritik eşleşmeye dair merak edilen tüm detaylar...

Al Akhdoud-Al Fayha MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Akhdoud-Al Fayha mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Al Akhdoud-Al Fayha MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelini baştan yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Akhdoud-Al Fayha MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Al Akhdoud-Al Fayha karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Dev derbi öncesi flaş gerçek!
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
