Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Futbol tutkunlarının yakından izlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı açıklandı. Grup aşamasında son viraja girilirken, üst tura yükselecek ekipler için geri sayım başladı. Bu karşılaşmalar, hem puan tablosunu hem de çeyrek finale uzanacak yolu doğrudan etkileyecek. Fikstürde öne çıkan mücadeleler arasında Alanyaspor-Galatasaray, Başakşehir-Trabzonspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor eşleşmeleri dikkat çekiyor. Kritik haftada alınacak sonuçlar, kupada yoluna devam edecek takımları belirleyecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...