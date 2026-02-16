Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı
Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta fikstürü belli oldu. Son grup maçlarına sahne olacak haftada hangi takımların bir üst tura yükseleceği merak ediliyor. Öte yandan, Alanyaspor-Galatasaray, Başakşehir-Trabzonspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçları dikkat çekiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman ve saat kaçta? İşte Türkiye Kupası maç programı...
13.00 Fethiyespor-Fatih Karagümrük
4 Mart 2026 Çarşamba
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Kocaelispor
5 Mart 2026 Perşembe
20.30 Antalyaspor-Samsunspor
20.30 Eyüpspor-Konyaspor
20.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK-Iğdır FK
