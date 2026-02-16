CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta fikstürü belli oldu. Son grup maçlarına sahne olacak haftada hangi takımların bir üst tura yükseleceği merak ediliyor. Öte yandan, Alanyaspor-Galatasaray, Başakşehir-Trabzonspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçları dikkat çekiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman ve saat kaçta? İşte Türkiye Kupası maç programı...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 23:21
Futbol tutkunlarının yakından izlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı açıklandı. Grup aşamasında son viraja girilirken, üst tura yükselecek ekipler için geri sayım başladı. Bu karşılaşmalar, hem puan tablosunu hem de çeyrek finale uzanacak yolu doğrudan etkileyecek. Fikstürde öne çıkan mücadeleler arasında Alanyaspor-Galatasaray, Başakşehir-Trabzonspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor eşleşmeleri dikkat çekiyor. Kritik haftada alınacak sonuçlar, kupada yoluna devam edecek takımları belirleyecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçları 3 Mart-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. 3 Mart 2026 Salı günü saat 13.00'te başlayacak son grup maçları, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30'da sona erecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası fikstürü:

3 Mart 2026 Salı

13.00 Fethiyespor-Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor-Boluspor
20.30 Alanyaspor-Galatasaray
20.30 Başakşehir-Trabzonspor

4 Mart 2026 Çarşamba

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Kocaelispor

5 Mart 2026 Perşembe

20.30 Antalyaspor-Samsunspor
20.30 Eyüpspor-Konyaspor
20.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK-Iğdır FK

