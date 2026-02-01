Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Shabab Kulübü Stadyumu'ndaki Al Shabab Riyadh-Al Fayha randevusu, ligin iki farklı karakterdeki ekibini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, son dönemde özellikle hücum organizasyonlarında yakaladığı üretkenliği bu maçta da sürdürerek taraftarı önünde baskın bir oyun sergilemeyi planlıyor; savunmadaki disiplinini iki maçtır gol yemeyerek kanıtlayan ekip için bu mücadele bir istikrar sınavı olacak. Konuk ekip ise, deplasman karnesindeki zayıflıklara rağmen son haftalarda yakaladığı iki maçlık galibiyet serisinin özgüveniyle sahaya çıkıyor. Savunma güvenliğini ön planda tutan ve rakibin vereceği boşlukları hızlı hücumlarla değerlendirmeyi hedefleyen deplasman ekibi, ligin ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibine karşı bu kez stratejik bir üstünlük kurmaya çalışacak. İşte Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçının detayları...

AL SHABAB RIYADH-AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN?

Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

AL SHABAB RIYADH-AL FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında start alacak Al Shabab Riyadh-Al Fayha mücadelesi, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

AL SHABAB RIYADH-AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh-Al Fayha mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.