Ziraat Türkiye Kupası
Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Al Shabab, kendi sahasında Al Fayha’yı konuk ediyor. Topladığı 16 puanla beklediğinin uzağında kalan ve 13. sırada yer alan Al Shabab, geçtiğimiz hafta Al Hazem karşısında aldığı 4-0’lık görkemli galibiyetin moralini bu maça taşımak istiyor. Diğer tarafta, 20 puanla 11. sırada bulunan ve son iki maçını kazanarak form tutan Al Fayha ise, deplasman fobisini yenerek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 16:00
Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Shabab Kulübü Stadyumu'ndaki Al Shabab Riyadh-Al Fayha randevusu, ligin iki farklı karakterdeki ekibini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, son dönemde özellikle hücum organizasyonlarında yakaladığı üretkenliği bu maçta da sürdürerek taraftarı önünde baskın bir oyun sergilemeyi planlıyor; savunmadaki disiplinini iki maçtır gol yemeyerek kanıtlayan ekip için bu mücadele bir istikrar sınavı olacak. Konuk ekip ise, deplasman karnesindeki zayıflıklara rağmen son haftalarda yakaladığı iki maçlık galibiyet serisinin özgüveniyle sahaya çıkıyor. Savunma güvenliğini ön planda tutan ve rakibin vereceği boşlukları hızlı hücumlarla değerlendirmeyi hedefleyen deplasman ekibi, ligin ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibine karşı bu kez stratejik bir üstünlük kurmaya çalışacak. İşte Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçının detayları...

AL SHABAB RIYADH-AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN?

Al Shabab Riyadh-Al Fayha maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

AL SHABAB RIYADH-AL FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında start alacak Al Shabab Riyadh-Al Fayha mücadelesi, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

AL SHABAB RIYADH-AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh-Al Fayha mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

G.Saray'dan Boudaoui'ye teklif!
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı!
