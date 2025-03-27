Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester City 27 Mart Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.