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Haberler Futbol Rayyan Baniya KİMDİR? Nereli ve kaç yaşında? Mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı? | Rayyan Baniya istatistikleri...

Rayyan Baniya KİMDİR? Nereli ve kaç yaşında? Mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı? | Rayyan Baniya istatistikleri...

Fiziksel üstünlüğü ve sahadaki akıllı hamleleriyle dikkat çeken Rayyan Baniya, son dönemde futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden biri haline geldi. Genç yaşına rağmen önemli kulüplerin formasını giyen başarılı savunmacı, gösterdiği performansla futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Peki, Rayyan Baniya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte Rayyan Baniya istatistikleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 18:21
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Rayyan Baniya KİMDİR? Nereli ve kaç yaşında? Mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı? | Rayyan Baniya istatistikleri...

Hem defansif becerileri hem de atletik yapısıyla fark yaratan Baniya, sahadaki güçlü duruşuyla dikkatleri üzerine topluyor. Başarı grafiğini sürekli yükselten savunma oyuncusu, futbol tutkunlarının ve spor otoritelerinin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son dönemde futbolseverlerin merak edip sıkça araştırdığı Rayyan Baniya, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Peki, Rayyan Baniya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte Rayyan Baniya istatistikleri...

RAYYAN BANIYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

18 Şubat 1999 yılında İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelen Rayyan Baniya 26 yaşındadır. Kariyerine futbolcu olarak devam eden Baniya, genç yaşına rağmen önemli takımlarda süre almıştır.

RAYYAN BANIYA TÜRK MÜ?

Bologna'da dünyaya gelen 26 yaşındaki Rayyan Baniya Benin asıllı Türk futbolcudur. Annesi Türk olan Rayyan Baniya, A Milli Takım'da yerli statüsünde forma giyiyor.

RAYYAN BANIYA MEVKİSİ NE?

Rayyan Baniya stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,94 metrelik boyu ile hücum oyuncularına zor anlar yaşatan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, bazı maçlarda sağ bek olarak da süre almıştır.

RAYYAN BANIYA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Modena U17 takımında başlayan Rayyan Baniya şu takımlarda oynadı:

-Modena U17

-Verona U19

-Mantova

-Verona

-Renate

-Fatih Karagümrük

-Trabzonspor

-Palermo

RAYYAN BANIYA İSTATİSTİKLERİ

Rayyan Baniya istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyerinde 187 maça çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusu bu maçlarda 9 gol ve 1 asist yapma başarısı da gösterdi. Oynadığı maçlarda 4 defa kırmızı kart gören Rayyan Baniya, 46 defa sarı kart ile müsabakaları tamamladı.

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