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Alt liglerden haberler (25.06.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyuclarımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (25.06.2022)

SAKARYA'DA SAĞA İSMAİL
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil- siyahlılar, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un 28 yaşındaki sağ beki İsmail Erdoğan'la 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 karşılaşmada 4 asist katkısı sağladı. Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada boy gösterdi.

BUCA'DA İLK İMZA ŞENTÜRK'TEN
TFF 2. Lig takımlarından Bucaspor 1928, dış transferde ilk imzayı Erhan Şentürk'e attırdı. Galatasaray altyapısından yetişen 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Afyon'da boy gösterdiği 35 karşılaşmada 20 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

17 SEZON SONRA DİYARBAKIR'DA
Süper Lig'de Diyarbakırspor formasını 2005-06'da giyen Ender Alkan, 17 sezon sonra 2. Lig ekibi Diyarbekirspor'la teknik direktör olarak anlaştı. Geçen sezon 3. Lig ekibi İçel İY ile Play-Off finali oynayan Alkan'ın transfer yapılanmasıyla ilgili rapor verdiği bildirildi.

BAYRAM BEKTAŞ: 3 TRANSFER YOLDA
Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bektaş, "En kısa zamanda ihtiyaç olan forvet, orta saha ve sağ bek takıma dahil olacak. Yücel Uyar, gençler hakkında bilgilendirme yaptı. Bir an önce kadro bütünlüğünü oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZTEPE'DE İŞLER YOLUNA GİRDİ
Göztepe Spor Kulübü sahibi Mehmet Sepil, hisselerinin yüzde 70'inin devredilmesinin devam eden işlemleri için yazılı bir açıklama yaptı. Sports Republic şirketine devir için hukuki çalışmaların devam ettiğini ve profesyonel futbol takımının yeni sezon hazırlıklarının planlı bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

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