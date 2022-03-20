El Clasico heyecanı

LA Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak maç D-Smart'tan yayınlanacak. Real'de sakatlığı nedeniyle Benzema forma giyemeyecek. Derbi öncesi lider Real'in 66 puanı var. 3. basamaktaki Barcelona'nın 51 puanı var.
LA Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak maç D-Smart'tan yayınlanacak. Real'de sakatlığı nedeniyle Benzema forma giyemeyecek. Derbi öncesi lider Real'in 66 puanı var. 3. basamaktaki Barcelona'nın 51 puanı var.