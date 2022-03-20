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El Clasico heyecanı

LA Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak maç D-Smart'tan yayınlanacak. Real'de sakatlığı nedeniyle Benzema forma giyemeyecek. Derbi öncesi lider Real'in 66 puanı var. 3. basamaktaki Barcelona'nın 51 puanı var.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
El Clasico heyecanı
LA Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak maç D-Smart'tan yayınlanacak. Real'de sakatlığı nedeniyle Benzema forma giyemeyecek. Derbi öncesi lider Real'in 66 puanı var. 3. basamaktaki Barcelona'nın 51 puanı var.
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