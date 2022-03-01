📺Peterborough Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Peterborough-Manchester City maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere FA Cup'ta Manchester City deplasmanda Peterborough'a konuk olacak. Mücadelenin kazananı çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
🔎PETERBOROUGH-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Peterborough'un sahasında Manchester City'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.15'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝PETERBOROUGH-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Peterborough: Benda; Knight, Edwards, Kent; Ward, Norburn, Grant, Coulson; Morton, Szmodics, Marriott
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Jesus, Grealish