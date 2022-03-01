Haberler Futbol 📺Peterborough Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺Peterborough Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Peterborough, Premier Lig'in güçlü takımlarından Manchester City'i ağırlayacak. Kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Peterborough-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:25 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:36
📺Peterborough Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Peterborough-Manchester City maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere FA Cup'ta Manchester City deplasmanda Peterborough'a konuk olacak. Mücadelenin kazananı çeyrek finale yükselecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

🔎PETERBOROUGH-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Peterborough'un sahasında Manchester City'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.15'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝PETERBOROUGH-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Peterborough: Benda; Knight, Edwards, Kent; Ward, Norburn, Grant, Coulson; Morton, Szmodics, Marriott

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Jesus, Grealish

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