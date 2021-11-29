Son dakika spor haberi: Portekiz ekibi Belenenses'te omicron varyantı görüldü

Geçtiğimiz günlerde takımdaki 13 oyuncusunun corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklanan Portekiz ekibi Belenenses, Benfica maçına 9 kişiyle çıkmak zorunda kalmıştı. İkinci yarının hemen başında oyun 7-0 iken müsabaka bitirilmiş ve bu olay Portekiz'de büyük tartışmalara neden olmuştu.

Ülkenin sağlık enstitüsünden yapılan açıklamada 13 oyuncunun büyük olasılıkla yeni tespit edilen omicron varyantı taşıdığı ifade edildi. Bu varyantın da yakın zamanda Güney Afrika seyahati gerçekleştiren bir oyuncudan bulaştığı tahmin ediliyor. Belenenses kadrosunda Cafu Phete ve Yaya Sithole isimli iki Güney Afrikalı oyuncu bulunuyor.

🧬OMICRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu corona virüsü varyantına Yunan alfabesinin onbeşinci harfi olan omicron adını verdi. İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu omicronu "endişe verici" olarak tanımladı. Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi.