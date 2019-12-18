Lucescu aldığı sürpriz teklifi açıkladı

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde görevi bırakan Jorge Sampaoli'nin yerine Brezilya Ligi takımı Santos'tan teklif aldığını açıkladı.

74 yaşındaki tecrübeli antrenör, Rumen basınından Gazeta Sporturilor'a verdiği demeçte "Santos'un teklifi ciddi ve somuttu. Evimden çok uzakta bir yer burası. Eşim de bu açıdan bakında teklifi çok cazip bulmadı" ifadelerini kullandı.

2004 ile 2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Lucescu, kulüpte tam 22 kupa kazanmıştı. Deneyimli antrenör kararını yılbaşından sonra vereceğini ifade etti.