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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Lucescu aldığı sürpriz teklifi açıkladı

Lucescu aldığı sürpriz teklifi açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü , Brezilya Ligi takımı 'tan "Ciddi ve somut" bir teklif aldığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem , ve A Milli Takımı çalıştıran Rumen teknik direktör , geçtiğimiz günlerde görevi bırakan Jorge Sampaoli'nin yerine Brezilya Ligi takımı 'tan teklif aldığını açıkladı.

74 yaşındaki tecrübeli antrenör, Rumen basınından Gazeta Sporturilor'a verdiği demeçte "Santos'un teklifi ciddi ve somuttu. Evimden çok uzakta bir yer burası. Eşim de bu açıdan bakında teklifi çok cazip bulmadı" ifadelerini kullandı.

2004 ile 2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Lucescu, kulüpte tam 22 kupa kazanmıştı. Deneyimli antrenör kararını yılbaşından sonra vereceğini ifade etti.

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  1. 18.12.2019
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