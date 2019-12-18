Lucescu aldığı sürpriz teklifi açıkladı
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Brezilya Ligi takımı Santos'tan "Ciddi ve somut" bir teklif aldığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde görevi bırakan Jorge Sampaoli'nin yerine Brezilya Ligi takımı Santos'tan teklif aldığını açıkladı.
74 yaşındaki tecrübeli antrenör, Rumen basınından Gazeta Sporturilor'a verdiği demeçte "Santos'un teklifi ciddi ve somuttu. Evimden çok uzakta bir yer burası. Eşim de bu açıdan bakında teklifi çok cazip bulmadı" ifadelerini kullandı.
2004 ile 2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Lucescu, kulüpte tam 22 kupa kazanmıştı. Deneyimli antrenör kararını yılbaşından sonra vereceğini ifade etti.
- 18.12.2019
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MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
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