Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir'den maç sonu sözleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferençvaroş'u ağırlayan Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan ve performansı ile ayakta alkışlanan Yiğit Efe Demir, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte 21 yaşındaki yetenekli stoperin sözleri...

"TRİBÜNDE AİLEMİ GÖRDÜM"

"5.5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarından sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele ettim. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarlar inanılmaz destek verdi. Çok mutluyum.

Plzen maçından önceki gün söyledi, oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağ olsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadım.

Hocamın sözlerinden sonra telefonlarım kilitlendi. Maça odaklandım. Rakibin hava topları çok iyiydi. Bunlara çok çalıştım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım."

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK PAYLAŞIMI

Yiğit Efe'nin yaşadığı sakatlığın ardından dakika 76'da yerini Mert Müldür'e bıraktığı anların fotoğrafını paylaşan Arda Güler, paylaşımına "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine" notunu düştü.