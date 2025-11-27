Porto-Nice maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Porto-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gözler, Porto ile Nice arasında oynanacak mücadeleye çevriliyor. Francesco Farioli yönetimindeki Porto, sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Portekiz ekibi, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak ve toplam puanını 10'a yükseltmek istiyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Nice ise zorlu deplasmanda kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor. Peki, Porto-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

PORTO-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Porto-Nice maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

PORTO-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak Porto-Nice maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: D. Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Eustaquio, Rosario, Veiga; Sainz, Aghehowa, Pepe

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte, Abdi; Boga; Carlos, Cho