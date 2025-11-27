CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Porto-Nice maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Porto-Nice maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Porto ile Nice karşı karşıya gelecek. Francesco Farioli yönetiminde hata yapmak istemeyen Portekiz ekibi, güçlü rakibine karşı puanını 10'a çıkartmak istiyor. Turnuvada henüz puan ile tanışamayan Fransa temsilcisi ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Porto-Nice maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Porto-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 14:49
Porto-Nice maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Porto-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gözler, Porto ile Nice arasında oynanacak mücadeleye çevriliyor. Francesco Farioli yönetimindeki Porto, sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Portekiz ekibi, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak ve toplam puanını 10'a yükseltmek istiyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Nice ise zorlu deplasmanda kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor. Peki, Porto-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

PORTO-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Porto-Nice maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

PORTO-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak Porto-Nice maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: D. Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Eustaquio, Rosario, Veiga; Sainz, Aghehowa, Pepe

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Bard; Clauss, Sanson, Vanhoutte, Abdi; Boga; Carlos, Cho

