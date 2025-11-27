Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı yayın bilgileri! FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ferencvaros ile mücadele edecek. Süper Lig'de 5'te 5 yaparak performansını yukarıya doğru çıkartmayı başaran sarı-lacivertliler, Avrupa'da da zafer peşinde. Kadıköy'de oynanacak bu kritik maçta Fenerbahçe, namağlup rakibini geçerek 10 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmada Domenico Tedesco'nun hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Ferencvaros maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Ferencvaros maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Talisca, Nene, Asensio, Kerem, Duran

Ferencvaros: Dibusz, Szalai, Raemaekers, Cisse, Makreckis, Levi, Kanichowsky, Toth, Nagy, Pesic, Joseph

KANARYA'DA HEDEF İLK 8

Kupa 2'de Ferencvaros'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kanarya, Macar ekibini mağlup ederek üst sıralara yükselmenin yollarını arayacak. Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, bu etkiyi Avrupa'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"TURNUVADAKİ EN ZORLU RAKİPLERDEN BİRİ"

Ferencvaros maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Tabii ki tabloya, sıralamaya baktığınız zaman nasıl bir takım olduğunu görebiliriz. Turnuvadaki en zorlu rakiplerinden biri. Pek çok oyuncuları istatistiklerde lider durumda. Varga hava toplarında öne çıkıyor. Naby Keita, Liverpool'da çok kupa kazandı. Çok kaliteli oyuncuları var. İlk andan itibaren hazır olmamız gerekiyor" dedi.

"DERBİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Avrupa Ligi maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, "Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz yarınki maç. Konuşulması doğru değil. Tesislerde de konuşulduğunu duymadım. Önümüzde oynanmamış bir maç var. Son derece konsantreyiz. Derbi taraftarlar için çok önemli. Ülke için en önemli gün olabilir. Perşembeyi güzelce atlatalım, sonra derbiyi düşünürüz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE FERENCVAROS ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 54 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip ilk olarak 1971-1972 sezonunun başında UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle biterken, rövanşta 3-1 kazanan Macar ekibi tur atladı. Taraflar, yarınki karşılaşmayla birlikte 3. kez kozlarını paylaşacak.

"KEŞKE TEKRAR FUTBOLCU OLSAM DA FENERBAHÇE İLE OYNAYABİLSEM"

Fenerbahçe ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, "Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Onlarla oynamayı çok isterdim. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım" dedi.

FENERBAHÇE KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Viktoria Plzen maçında sarı kart gören İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü. Bu 3 isim Ferencvaros'a karşı forma giyemeyecek. Oosterwolde, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 4 müsabakada da 90 dakika formayı terletti. İsmail Yüksek ise 3 karşılaşmaya 11'de başlarken, Fred de 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlıkları nedeniyle Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün de tedavileri sürüyor. Fenerbahçe UEFA listesinde şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio.

SAVUNMADA YİĞİT EFE OYNAYACAK

Sarı kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde ve sakatlığı olan Çağlar Söyüncü'nün yerine genç futbolcu Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıklayan Tedesco, "Efe oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Aynı zamanda çok akıllı. Karagümrük'te çok iyi mücadele etti. İyi bir karaktere sahip. Yarın bir hata yaparsa ben onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de olduğu için keyif alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

MACAR TAKIMLARINA KARŞI 16. MAÇ

Fenerbahçe, Macar ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla MTK Budapeşte ile karşılaştı. Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 7 kez rakip olduğu MTK Budapeşte'ye 3 kez üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 3 maçta ise kaybetti. 1 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, o dönemki adıyla Videoton FC (Fehervar FC), Csepel FC ve Honved takımlarıyla da 2'şer kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Macar takımlarına karşı toplam 6 galibiyet elde ederken, 4 kez berabere kaldı, 5 kez de mağlup oldu.

FERENCVAROS MAÇLARI

Macaristan'ın en üst futbol futbol ligi olan Nemzeti Bajnoksag I'da Ferencvaros, bu sezon 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 28 gol gönderen Ferencvaros, kalesinde 16 gol gördü. Robbie Keane'nin öğrencileri ligin son maçında Nyiregyhaza Spartacus'a 3-1 kaybetti. Yeşil-beyazlılarda Barnabas Varga, bu sezon takımının gol yükünü çekiyor. Tüm kulvarlarda 18 gol kaydeden Varga'nın, ligde 10 golü bulunuyor. Gruber Zsombor da takımına 7 gollük katkı sağladı. Bir dönem Fatih Karagümrük forması giyen Aleksandar Pesic ise 2'si Avrupa kupalarında olmak üzere 4 gole imza attı.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Daniel Trujillo Suarez oturacak.