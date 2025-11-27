CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşte mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel puan durumu ve sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 22:58 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

36- NICE: 0

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

35- RANGERS: 0

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

34- MACCABI TEL AVIV: 1

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

33- MALMÖ: 1

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

32- UTREHCT: 1

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

31- FEYENOORD: 3

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

30- FCSB: 3

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

29- SALZBURG: 3

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

28- STURM GRAZ: 4

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

27- KIZILYILDIZ: 4

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

26- BOLOGNA: 5

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

25- NOTTINGHAM FOREST: 5

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

24- YOUNG BOYS: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

23- LUDOGORETS: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

22- GO AHEAD EAGLES: 6

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

21- STUTTGART: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

20- BASEL: 6

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

19- PANATHINAIKOS: 6

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

18- DINAMO ZAGREB: 7

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

17- CELTIC: 7

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

16- GENK: 7

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

15- FENERBAHÇE: 8

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

14- BRANN: 8

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

13- PAOK: 8

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

12- REAL BETIS: 8

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

11- ROMA: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

10- LYON: 9

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

9- VIKTORIA PLZEN: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

8- BRAGA: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

7- LILLE: 9

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

6- CELTA VIGO: 9

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

5- PORTO: 10

Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

4- FERENCVAROS: 11

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! 23:05
F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması 22:58
Yıldız isim ameliyat oldu! Yıldız isim ameliyat oldu! 22:40
F.Bahçe 10 kişi! F.Bahçe 10 kişi! 22:37
F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi 22:21
EuroLeague'den skandal İsrail kararı! EuroLeague'den skandal İsrail kararı! 20:51
Daha Eski
Tedesco: Sabırsızlanıyoruz! Tedesco: Sabırsızlanıyoruz! 19:55
Sallai'nin cezası açıklandı! Sallai'nin cezası açıklandı! 19:52
PFDK'dan Ederson kararı! PFDK'dan Ederson kararı! 19:35
Milliler maça hazır Milliler maça hazır 19:20
Volkan Demirel'den "bahis" açıklaması! Volkan Demirel'den "bahis" açıklaması! 18:57
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürdü Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürdü 18:54