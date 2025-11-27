Fenerbahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşte mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel puan durumu ve sıralaması...
Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 22:58Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:12
