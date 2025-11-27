Ludogorets-Celta Vigo maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Ludogorets ile Celta Vigo arasında oynanacak heyecan dolu mücadeleye hazırlanıyor. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, geride kalan 4 haftada topladığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor ve evinde güçlü rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Celta Vigo ise turnuvadaki başarılı gidişatını sürdürmeyi amaçlıyor. 9 puanla 4. sırada bulunan İspanyol ekibi, zorlu ortamda galip gelerek sıralamadaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Ludogorets-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Ludogorets-Celta Vigo maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

LUDOGORETS-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Gradski Dianko Stefanov Stadyumu'nda oynanacak Ludogorets-Celta Vigo maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.