Haberler UEFA Avrupa Ligi Ludogorets-Celta Vigo maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Ludogorets-Celta Vigo maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ludogorets ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. 4 maçta 3 puan toplayan ve 30. sırada bulunan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda başarılı gidişini sürdürmeyi amaçlayan İspanya temsilcisi ise 9 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Ludogorets-Celta Vigo maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ludogorets-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 12:32
Ludogorets-Celta Vigo maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Ludogorets-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Ludogorets ile Celta Vigo arasında oynanacak heyecan dolu mücadeleye hazırlanıyor. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, geride kalan 4 haftada topladığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor ve evinde güçlü rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Celta Vigo ise turnuvadaki başarılı gidişatını sürdürmeyi amaçlıyor. 9 puanla 4. sırada bulunan İspanyol ekibi, zorlu ortamda galip gelerek sıralamadaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Ludogorets-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Ludogorets-Celta Vigo maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

LUDOGORETS-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Gradski Dianko Stefanov Stadyumu'nda oynanacak Ludogorets-Celta Vigo maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

