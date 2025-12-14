Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta programı, alt sıraları ve orta hattı yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Fatih Karagümrük ile Kocaelispor'u karşı karşıya getirecek bu mücadele, iki ekip için de farklı hedefler barındırıyor. Ligde geride kalan haftalarda yalnızca 2 galibiyet alabilen İstanbul temsilcisi, topladığı 8 puanla son sırada yer alıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise daha moralli bir tabloyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen yeşil-siyahlılar, 19 puanla 8. basamakta bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.