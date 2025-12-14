Gaziantep FK-Göztepe MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz yönetiminde performansını yukarıya doğru çıkartmaya devam eden Gaziantep ekibi, Beşiktaş deplasmanında aldığı beraberliğin ardından tekrar 3 puan için sahaya çıkacak. Son maçında Trabzonspor'a kaybeden İzmir temsilcisi ise Stanimir Stoilov önderliğinde kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 09:05
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yükselen bir grafik sergileyen Gaziantep temsilcisi, geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından aldığı beraberliğin ardından bu kez sahaya galibiyet parolasıyla çıkmaya hazırlanıyor. Konuk ekip Göztepe cephesinde ise hedef, son haftalardaki kaybı telafi etmek. Bir önceki maçında Trabzonspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi, teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde yeniden kazanma yoluna girmeyi amaçlıyor. Peki, Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı 14 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

