Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan dikkat çeken derbi sözler!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında sahasında Ferencvaros ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11'de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren oyuncularım. 1-0'dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1'i bulmak kolay değil ama tabii maçı kazanmak isterdim.

Tedesco değil sadece, yedek kulübesinde Zeki, Umberto, Max da bana çok yardımcı oluyorlar. Saha kenarında ben duygusal olabiliyorum, değişiklikleri onlar düşünüyor. Bu nedenle onlara minnettarım.

Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız.