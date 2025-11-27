Feyenoord-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Feyenoord ile Celtic arasında oynanacak son derece kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Turnuvanın geride kalan haftalarında aradıkları sonuçları bulamayan iki ekip de çıkışa geçmek ve yarışta yeniden söz sahibi olmak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Robin van Persie yönetimindeki Hollanda temsilcisi, 3 puanla 29. basamakta yer alırken bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. İskoçya ekibi ise aynı puana sahip olmasına rağmen 27. sırada bulunuyor ve bu mücadeleden alacağı 3 puanla dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Peki, Feyenoord-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FEYENOORD-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Feyenoord-Celtic maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FEYENOORD-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

De Kuip'te oynanacak Feyenoord-Celtic maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FEYENOORD-CELTIC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Timber; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda

Celtic: Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti