Feyenoord-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Feyenoord-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Feyenoord ile Celtic karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalarda istedikleri sonuçları alamayan iki takım da kritik maçta 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Robin van Persie yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen Hollanda ekibi, 3 puanla 29. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen İskoçya ekibi ise aynı puanla 27. sırada bulunuyor. Peki, Feyenoord-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

27 Kasım 2025 Perşembe 12:17
Feyenoord-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Feyenoord-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Feyenoord ile Celtic arasında oynanacak son derece kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Turnuvanın geride kalan haftalarında aradıkları sonuçları bulamayan iki ekip de çıkışa geçmek ve yarışta yeniden söz sahibi olmak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Robin van Persie yönetimindeki Hollanda temsilcisi, 3 puanla 29. basamakta yer alırken bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. İskoçya ekibi ise aynı puana sahip olmasına rağmen 27. sırada bulunuyor ve bu mücadeleden alacağı 3 puanla dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Peki, Feyenoord-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FEYENOORD-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Feyenoord-Celtic maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FEYENOORD-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

De Kuip'te oynanacak Feyenoord-Celtic maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FEYENOORD-CELTIC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Timber; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda

Celtic: Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti

