Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 5. haftasında devam etti. 27 Kasım Perşembe günü oynanan maçların ardından Olympique Lyon, 12 puan ve averajla zirveye yerleşti. İşte 5. haftanın toplu sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 01:16
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olympique Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.

Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olympique Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1

