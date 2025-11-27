CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan derbi sözleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferençvaroş ile 1-1 kalan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli takımın golünü kaydeden Anderson Talisca, maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ferençvaroş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren golü kaydeden Anderson Talisca, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin önemini vurguladı. İşte o açıklamalar...

"OYNAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

"Zor bir maç oldu. Maç başlarken stratejimiz topa sahip olmaktı. Girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Takım olarak çok mücadele ettik. Kendi performansımı pozitif buluyorum. Oynamak için çok çalışıyorum. Hem performansımı hem mücadelemi olumlu buluyorum."

"TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK"

"Takımın son dönemdeki performansı çok iyi, iyi maçlar çıkardık, takım içinde iyi bir birliktelik var, bu da güç katıyor. Pazartesi önemli bir maç oynayacağız. Evimizde oynayacağız, tek hedefimiz kazanmak ve sezon içinde pozitif bir adım atıp ligde en üst sıraya çıkmak."

"SAĞ GOLLE ÇOK GOL ATAMIYORUM AMA..."

"Önemli bir goldü. Archie ortaladı, Levent indirdi. Bu tarz gollere çok çalışıyorum. Sağ golle çok gol atamıyorum ama yine de güzel gol oldu."

