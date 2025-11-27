Aston Villa-Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında futbolseverleri oldukça önemli bir mücadele bekliyor: Aston Villa, Young Boys'u konuk ediyor. Unai Emery yönetiminde etkileyici bir performans sergileyen İngiliz temsilcisi, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak üst sıralarda yer aldı. Grupta 6. basamağa yerleşen Villa, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada hata yapmadan 3 puana uzanmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise Young Boys, 6 puanla 22. sırada bulunuyor. İsviçre ekibi, zorlu Birmingham deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Peki, Aston Villa-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Aston Villa-Young Boys maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

ASTON VILLA-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Young Boys maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-YOUNG BOYS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez; Lindelof, Konsa, Torres, Maatsen; Bogarde, Barkley; Guessand, Rogers, Sancho; Malen

Young Boys: Keller; Andrews, Lauper, Zoukrou, Hadjam; Raveloson, Pech; Fassnacht, Sanches, Virginius; Bedia