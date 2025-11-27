CANLI SKOR ANA SAYFA
Aston Villa-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Unai Emery yönetiminde turnuvaya damga vurmayı hedefleyen İngiliz ekibi, oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6. sırada yer alıyor. 6 puanla 22. sırada bulunan İsviçre temsilcisine karşı hata yapmak istemeyen Aston Villa, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Gerardo Seoane ve öğrencileri, puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Aston Villa-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 15:07
Aston Villa-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında futbolseverleri oldukça önemli bir mücadele bekliyor: Aston Villa, Young Boys'u konuk ediyor. Unai Emery yönetiminde etkileyici bir performans sergileyen İngiliz temsilcisi, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak üst sıralarda yer aldı. Grupta 6. basamağa yerleşen Villa, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada hata yapmadan 3 puana uzanmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise Young Boys, 6 puanla 22. sırada bulunuyor. İsviçre ekibi, zorlu Birmingham deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Peki, Aston Villa-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Aston Villa-Young Boys maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

ASTON VILLA-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Young Boys maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-YOUNG BOYS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez; Lindelof, Konsa, Torres, Maatsen; Bogarde, Barkley; Guessand, Rogers, Sancho; Malen

Young Boys: Keller; Andrews, Lauper, Zoukrou, Hadjam; Raveloson, Pech; Fassnacht, Sanches, Virginius; Bedia

