Samsunspor üstünlüğünü koruyamadı!

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor deplasmanda Breidablik'e konuk oldu.
Karadeniz ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Samsunspor'un gollerini Marius Mouandilmadji kaydetti.
Ev sahibi ekibin golleri David ve Kristofer'dan geldi
Bu sonucun ardından temsilcimiz 4 maç sonunda 10 puana ulaştı.
İzlanda ekibi ise 2 puana yükseldi.
Samsunspor geride kalan 4 haftanın ardından Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü.
İŞTE MAÇTAKİ GOLLER:
Breidablik, Ignvarsson'un golüyle temsilcimiz Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/tuP30SgfPy— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025
GOOOLLL! Marius Mouandilmadji! Ceza sahasına girer girmez şahane bir son vuruş! ⚽️ pic.twitter.com/Bf1RVhwvJR— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025
GOOOLLL! Marius Mouandilmanji yine sahnede! Yine harika bitirdi ve soğuk deplasmanda Samsunspor'u öne geçirdi! 🔥 pic.twitter.com/4M9UiHP4Fq— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025
Kristinsson'un golüyle Breidablik skoru 2-2'ye getirdi. pic.twitter.com/VB3G7d6uCl— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025