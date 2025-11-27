CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor üstünlüğünü koruyamadı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, İzlanda ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 01:09
Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor deplasmanda Breidablik'e konuk oldu.

Karadeniz ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Samsunspor'un gollerini Marius Mouandilmadji kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri David ve Kristofer'dan geldi

Bu sonucun ardından temsilcimiz 4 maç sonunda 10 puana ulaştı.

İzlanda ekibi ise 2 puana yükseldi.

Samsunspor geride kalan 4 haftanın ardından Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü.

İŞTE MAÇTAKİ GOLLER:

