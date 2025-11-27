Samsunspor üstünlüğünü koruyamadı!

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor deplasmanda Breidablik'e konuk oldu.

Karadeniz ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Samsunspor'un gollerini Marius Mouandilmadji kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri David ve Kristofer'dan geldi

Bu sonucun ardından temsilcimiz 4 maç sonunda 10 puana ulaştı.

İzlanda ekibi ise 2 puana yükseldi.

Samsunspor geride kalan 4 haftanın ardından Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü.

İŞTE MAÇTAKİ GOLLER:

GOOOLLL! Marius Mouandilmadji! Ceza sahasına girer girmez şahane bir son vuruş! ⚽️ pic.twitter.com/Bf1RVhwvJR

GOOOLLL! Marius Mouandilmanji yine sahnede! Yine harika bitirdi ve soğuk deplasmanda Samsunspor'u öne geçirdi! 🔥 pic.twitter.com/4M9UiHP4Fq