Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı sonrası kasasına giren rakam belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti.

Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçtan Talisca'nın golü sonrası 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe'nin kasasına 150 bin euro para girecek. UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar galibiyet sonrası 450 bin euro, beraberliklerde ise 150 bin euro rakam kazanıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kalan maçlarında Brann, Aston Villa ve FCSB ile karşılaşacak.