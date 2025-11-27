CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı sonrası kasasına giren rakam belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı sonrası kasasına giren rakam belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin kasasına giren rakam ise belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:34
Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı sonrası kasasına giren rakam belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti.

Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçtan Talisca'nın golü sonrası 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe'nin kasasına 150 bin euro para girecek. UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar galibiyet sonrası 450 bin euro, beraberliklerde ise 150 bin euro rakam kazanıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kalan maçlarında Brann, Aston Villa ve FCSB ile karşılaşacak.

