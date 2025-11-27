CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Avrupa'da çifte beraberlik! İşte güncel ülke puanımız

Avrupa'da çifte beraberlik! İşte güncel ülke puanımız

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Ferençvaroş'u ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk olan Samsunspor, İzlanda'da rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncelleme dikkat çekti. İşte Türkiye'nin güncel puanı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 01:07
36- NICE: 0

36- NICE: 0

35- MACCABI TEL AVIV: 1

35- MACCABI TEL AVIV: 1

34- MALMÖ: 1

34- MALMÖ: 1

33- RANGERS: 1

33- RANGERS: 1

32- UTREHCT: 1

32- UTREHCT: 1

31- FCSB: 3

31- FCSB: 3

30- FEYENOORD: 3

30- FEYENOORD: 3

29- SALZBURG: 3

29- SALZBURG: 3

28- STURM GRAZ: 4

28- STURM GRAZ: 4

27- GO AHEAD EAGLES: 6

27- GO AHEAD EAGLES: 6

26- YOUNG BOYS: 6

26- YOUNG BOYS: 6

25- LUDOGORETS: 6

25- LUDOGORETS: 6

24- BASEL: 6

24- BASEL: 6

23- DINAMO ZAGREB: 7

23- DINAMO ZAGREB: 7

22- KIZILYILDIZ: 7

22- KIZILYILDIZ: 7

21- CELTIC: 7

21- CELTIC: 7

20- FENERBAHÇE: 8

20- FENERBAHÇE: 8

19- BRANN: 8

19- BRANN: 8

18- BOLOGNA: 8

18- BOLOGNA: 8

17- PAOK: 8

17- PAOK: 8

16- NOTTINGHAM FOREST: 8

16- NOTTINGHAM FOREST: 8

15- ROMA: 9

15- ROMA: 9

14- PANATHINAIKOS: 6

14- PANATHINAIKOS: 6

13- VIKTORIA PLZEN: 9

13- VIKTORIA PLZEN: 9

12- STUTTGART: 9

12- STUTTGART: 9

11- LILLE: 9

11- LILLE: 9

10- CELTA VIGO: 9

10- CELTA VIGO: 9

9- GENK: 10

9- GENK: 10

8- PORTO: 10

8- PORTO: 10

7- BRAGA: 10

7- BRAGA: 10

6- FERENCVAROS: 11

6- FERENCVAROS: 11

5- REAL BETIS: 11

5- REAL BETIS: 11

4- FREIBURG: 11

4- FREIBURG: 11

