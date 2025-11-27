Avrupa'da çifte beraberlik! İşte güncel ülke puanımız
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Ferençvaroş'u ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk olan Samsunspor, İzlanda'da rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncelleme dikkat çekti. İşte Türkiye'nin güncel puanı...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:32Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 01:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.