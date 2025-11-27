CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk İZLE | Yayın bilgileri ve canlı yayın kanalı

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk İZLE | Yayın bilgileri ve canlı yayın kanalı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta karşılaşmalarında Shamrock Rovers, evinde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. İlk 3 haftada umduğunu bulamayan ev sahibi ekip, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahip olduğu tek puanla 31. sırada yer alıyor. Arda Turan'ın öğrencileri ise 3 maçtan aldığı 2 galibiyetle 10. sıraya oturmayı başardı. Puanını 9'a yükseltmek isteyen Ukrayna temsilcisi, galibiyet parolasıyla deplasmana çıkacak. Maçın canlı yayın bilgileri haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 14:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk İZLE | Yayın bilgileri ve canlı yayın kanalı

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Shamrock Rovers, Konferans Ligi'nin 4. haftasında, Tallaght Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Ligde 1 puan ve -5 averajla 31. sırada yer alan ev sahibi ekip, ilk 3 haftada bulamadığı galibiyeti taraftarı önünde bir kez daha arayacak. Shakhtar Donetsk ise tek mağlubiyetle aldığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak. Glova'nın yardımcılıklarını ise Daniel Polacek ve Peter Bednar üstlenecek.

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tallaght Stadium'da oynanacak Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CANLI | Başkan Erdoğan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe...
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa-Young Boys maçı detayları Aston Villa-Young Boys maçı detayları 15:07
F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak 15:03
Porto-Nice maçı detayları Porto-Nice maçı detayları 14:49
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... 13:55
Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! 13:42
F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! 13:34
Daha Eski
Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! 13:29
PAOK-Brann maçı detayları PAOK-Brann maçı detayları 13:01
Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! 12:35
Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları 12:32
Feyenoord-Celtic maçı detayları Feyenoord-Celtic maçı detayları 12:17
F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 12:08