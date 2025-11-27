Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk İZLE | Yayın bilgileri ve canlı yayın kanalı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Shamrock Rovers, Konferans Ligi'nin 4. haftasında, Tallaght Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Ligde 1 puan ve -5 averajla 31. sırada yer alan ev sahibi ekip, ilk 3 haftada bulamadığı galibiyeti taraftarı önünde bir kez daha arayacak. Shakhtar Donetsk ise tek mağlubiyetle aldığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak. Glova'nın yardımcılıklarını ise Daniel Polacek ve Peter Bednar üstlenecek.

Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tallaght Stadium'da oynanacak Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

