Haberler Voleybol VakıfBank Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti

VakıfBank Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti

VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fransız temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:39
VakıfBank Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 yendi.

VakıfBank: 3 - Volero Le Cannet: 0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Vladimir Simanovic (İsviçre)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Ogbogu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu)

Volero Le Cannet: Svetnik, Dautova, Popova, Rachkovska, Staniulyte, De Almeida (Giardino, Defne Devrim, Stimac)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 72 dakika (26, 23, 23)

