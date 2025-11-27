VakıfBank Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 yendi.
VakıfBank: 3 - Volero Le Cannet: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Vladimir Simanovic (İsviçre)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Ogbogu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu)
Volero Le Cannet: Svetnik, Dautova, Popova, Rachkovska, Staniulyte, De Almeida (Giardino, Defne Devrim, Stimac)
Setler: 25-19, 25-16, 25-19
Süre: 72 dakika (26, 23, 23)