CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe evinde Ferencvaros ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Fenerbahçe evinde Ferencvaros ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında evinde Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 20:36 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 22:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe evinde Ferencvaros ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında evinde Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

17. dakikada Marco Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayının üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Marco Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Marco Asensio'nun pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Archie Brown'un son çizgiye inip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Marco Asensio'nun rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Cebrails Makreckis'in sağ taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topu alan Barnabas Varga ilerleyip içeri çevirdi. Ön direkte bulunan Bamidele Yusuf'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Kristoffer Zachariassen'in kafayla verdiği pasta defansın arkasına sarkan Bamidele Yusuf'un ceza sahası içinde plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip Ferencvaros adına 66. dakikada Varga ağları sarstı.

Bu gole Fenerbahçe'den Anderson Talisca 69. dakikada cevap verdi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında sarı-lacivertlilerde Yiğit Efe Demir sakatlandı. Genç oyuncu maça devam edemezken yerini Mert Müldür'e bıraktı.

F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi Devamını Oku BUNU DA OKU

Maçın 79. dakikasında Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'nin şutu direğe takıldı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Fenerbahçe'de Jhon Duran kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

F.Bahçe 10 kişi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Karşılaşmada başka bir gelişme olmadı ve Fenerbahçe rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
F.Bahçe 10 kişi!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
12 Dev Adam galibiyetle başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isim ameliyat oldu! Yıldız isim ameliyat oldu! 22:40
F.Bahçe 10 kişi! F.Bahçe 10 kişi! 22:37
F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi 22:21
EuroLeague'den skandal İsrail kararı! EuroLeague'den skandal İsrail kararı! 20:51
Tedesco: Sabırsızlanıyoruz! Tedesco: Sabırsızlanıyoruz! 19:55
Sallai'nin cezası açıklandı! Sallai'nin cezası açıklandı! 19:52
Daha Eski
PFDK'dan Ederson kararı! PFDK'dan Ederson kararı! 19:35
Milliler maça hazır Milliler maça hazır 19:20
Volkan Demirel'den "bahis" açıklaması! Volkan Demirel'den "bahis" açıklaması! 18:57
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürdü Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürdü 18:54
Sivasspor açıkladı: Luan Campos... Sivasspor açıkladı: Luan Campos... 18:51
12 Dev Adam galibiyetle başladı! 12 Dev Adam galibiyetle başladı! 18:48