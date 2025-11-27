CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Rijeka ile AEK Larnaka karşı karşıya: İşte maçın yayın bilgileri!

Rijeka ile AEK Larnaka karşı karşıya: İşte maçın yayın bilgileri!

Rijeka, AEK Larnaka ile Konferans Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. HNK Rijeka'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarı önünde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Bu sezon aldığı bir beraberlik, bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 4 puana ulaşan ve 1. sırada yer alan Hırvat ekibi, puan tablosunda yukarılara sıçrama şansını değerlendirecek. AEK Larnaka ise 2 galibiyetle yerleştiği 4. sıradan ilk 3'e atlama şansı arayacak. Peki Rijeka-AEK Larnaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 14:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rijeka ile AEK Larnaka karşı karşıya: İşte maçın yayın bilgileri!

Rijeka ile AEK Larnaka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Rijeka ile AEK Larnaka, Konferans Ligi 4. haftasında galibiyet için yarışacak. Kritik karşılaşmada iki takım da puan kaybetme riskini göze alamazken ev sahibi, 18. sıradan yukarılara zıplama, AEK Larnaka ise ilk 3'e yükselme ihtimali ile sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rijeka-AEK Larnaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rijeka-AEK Larnaka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Kasım Perşembe günü oynanacak Rijeka-AEK Larnaka maçı,Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İrlandalı hakem Rob Hennessy yönetecek. Hennessy'nin yardımcılıklarını ise Dermot Broughton ve Emmet Dynan yapacak.

Rijeka-AEK Larnaka MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

HNK Arena'da oynanacak Rijeka-AEK Larnaka maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe...
TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!
Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! 13:42
F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! 13:34
Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! 13:29
PAOK-Brann maçı detayları PAOK-Brann maçı detayları 13:01
Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! 12:35
Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları 12:32
Daha Eski
Feyenoord-Celtic maçı detayları Feyenoord-Celtic maçı detayları 12:17
F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 12:08
Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı! Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı! 12:07
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 12:01
Dursun Özbek'ten flaş Ederson açıklaması! Dursun Özbek'ten flaş Ederson açıklaması! 11:59
Viktroia Plzen-Freiburg maçı detayları Viktroia Plzen-Freiburg maçı detayları 11:54