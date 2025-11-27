CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti!

Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti!

Trabzonspor Kulübü, Coca-Cola'dan gelen sponsorluk teklifini reddetti. Bordo mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Filistin’de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 00:56 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 01:09
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti!

Coca-Cola, Türkiye'deki dört büyük kulüp olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a sponsorluk anlaşması için resmi teklif iletti. Ancak bordo mavililer bu öneriye olumlu yanıt vermedi.

TRABZONSPOR'DAN OLUMSUZ YANIT

Edinilen bilgiye göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca-Cola'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Yönetimin bu yöndeki kararının kulüp içinde yapılan değerlendirmelerin ardından netleştiği belirtildi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR BELLİ"

Trabzonspor'un teklifi reddetme nedeninin, Filistin'de yaşanan çocuk ölümleri ve Türkiye'deki boykot çağrıları olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak anlaşmayı kabul etmeme kararını iletti.

Ret kararı hakkında açıklama yapan bordo mavili kulübün başkanı Başkan Ertuğrul Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadelerini kullandı.


