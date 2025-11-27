PAOK-Brann CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-Brann maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında kritik bir mücadele sahne alıyor: PAOK ile Brann karşı karşıya gelecek. Her iki takım da 7 puanla ilk 16 içinde yer alıyor ve bu maçtan alacakları sonuçla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ev sahibi PAOK, iç saha avantajını arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak ve puanını güçlendirmek istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Norveç temsilcisi Brann ise sahada etkili bir performans sergileyip galibiyet peşinde olacak. Peki, PAOK-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak PAOK-Brann maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

PAOK-BRANN MAÇI HANGİ KANALDA?

Toumba Stadyumu'nda oynanacak PAOK-Brann maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PAOK-BRANN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PAOK: Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Bianco, Meite; Zivkovic, Ozdoev, Taison; Giakoumakis

Brann: Dyngeland; De Roeve, Helland, Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Holm, Finne